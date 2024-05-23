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Gündem MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen teröristler şehit Savcının katilleri çıktı
Gündem

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen teröristler şehit Savcının katilleri çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 11:01:00 - 2024-05-23 11:13:47
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen teröristler şehit Savcının katilleri çıktı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2023’te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride arandığı, 1’inin 2012 yılında Ovacık’ta Savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Tunceli'de 19 Ekim 2023 tarihinde ölü ele geçirilen 3 PKK'lı teröristten Hatice Yılmaz'ın 2012'de Ovacık'ta şehit edilen Savcı Murat Uzun'un katillerinden biri olduğu belirlendi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz'ın 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun" dedi.


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