MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.