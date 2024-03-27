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Gündem MSB duyurdu! 3 PKK'lı hak ettiği yerde
Gündem

MSB duyurdu! 3 PKK'lı hak ettiği yerde

Yeniakit Publisher
2024-03-27 10:23:00 -
MSB duyurdu! 3 PKK'lı hak ettiği yerde

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!

 

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Yorumlar

Toshiba

Vuran eller dert görmesin.

zaaf

asıl sorumluları olan meclis uzantıları da aynı akıbeti paylaşmadan içimiz soğumaz. meclistekiler temizlense dağdakiler otomotik yok olur.
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