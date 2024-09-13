MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava operasyonlarında 19 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
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İHA