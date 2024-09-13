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Gündem MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hâle getirildi
Gündem

MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hâle getirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 14:33:00 - 2024-09-13 14:33:43

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava operasyonlarında 19 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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İHA

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Allah ım askerlerimizin ayağına taş dahi değmesin. Ülkemize yardım et özellikle içteki ve dıştaki dusmanlara karşı güç ve kuvvet ver. Amin amin amin
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