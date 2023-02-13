MSB duyurdu! 178’inci saatte sağ çıktı
Mehmetçik’in arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da 178. saat sonra bir vatandaş daha enkaz altından çıkarıldı.
Türkiye 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen Asrın felaketinin yarlarını sarmaya devam ediyor.
Afet bölgesindeki Mehmetçikten yüzleri güldüren umutları tazeleyen bir haber daha geldi ve herkese Allah'a hamdolsun dedirtti.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “178’inci saatte güzel bir haber daha.
Erzincan’da konuşlu olan 3'üncü Ordu Komutanlığımızın Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında Miray Üşer isimli evladımız sağ olarak kurtarıldı. Beraberiz Türkiye” denildi.
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