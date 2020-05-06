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Aktüel

MSB: “Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:18:11 -
MSB: “Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı” açıklamasını yaptı.


MSB, Korona virüse (Covid-19) yakalanan personellerine ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.


Açıklamada ayrıca, personellere ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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