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Gündem MSB: “Çocuklarımıza oyuncak, çikolata ve şeker dağıtmaya, yardım malzemelerini ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz”
Gündem

MSB: “Çocuklarımıza oyuncak, çikolata ve şeker dağıtmaya, yardım malzemelerini ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mehmetçik, bölgedeki çocuklara çikolata, şeker ve yardım malzemeleri dağıtarak moral vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 17:04:00 -
MSB: "Çocuklarımıza oyuncak, çikolata ve şeker dağıtmaya, yardım malzemelerini ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mehmetçik, bölgedeki çocuklara çikolata, şeker ve yardım malzemeleri dağıtarak moral vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, “Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte çocuklarımıza oyuncak, çikolata ve şeker dağıtmaya, bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerini ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Dayanışma Destanı” denildi.

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