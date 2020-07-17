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Aktüel

MSB: "Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:08:43 -
MSB: "Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.

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