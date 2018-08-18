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MSB, bedelli askerlik başvuru sayısı ve ilk celp tarihini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin müracaatta bulunduğunu açıkladı. Bedelli askerlik başvurusu yapan 12 bin kişi 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:16
MSB, bedelli askerlik başvuru sayısı ve ilk celp tarihini açıkladı

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı"Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

İLK DÖNEM 15 EYLÜL'DE ASKERE ALINACAK

Bakanlık, "Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek." açıklamasında bulundu.

SÜRESİ İÇİNDE İŞİLEMİNİ TAMAMLAMAYANLAR KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

357 BİN 350 KİŞİ MÜRACATTA BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu." ifadesi yer aldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:16
  1. Bedelli Askerlik

YORUM YAZ

  • sinirlsama getirilsinsinirlsama getirilsin1 sa önce
    yok 2 milyon, yok 5 milyon diye ziriyorlardi? asgerli yapmayanlara vatandaslik hak sinirlamasi getirilsin
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