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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:05:00 -
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

 

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