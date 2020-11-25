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Aktüel MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:48:27 -
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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