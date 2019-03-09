MSB askeri kurumlar personel alımı son dakika | Askeri personel memur alımı başvuru şartları nedir?

Milli Savunma Bakanlığı’na-MSB’ye bağlı askeri kurumlara en az ilkokul mezunu 16 bin 760 askeri personel alımının yapılacağı son dakika olarak açıklandı. 2019 askeri personel ve memur alımı başvuru şartları ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı son dakika personel alımları yapacak. Askeri kurumlar 16 bin 760 askeri personel memur alımı son dakika başvuru şartları nedir?

Son dakika MSB askeri kurumlara personel alımı 2019 başvurularına ilişkin haberler. Müracaat şartlarını bilgilerini sizlere makalemizde açıklıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı 20 ile 25 yaşları arasında personel alacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 27 yaş üstü olmama şartı arıyor. Askeri personel statüsünde toplamda 16 bin 675 kişi alınacak. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, jandarma genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapacak. Milli Savunma bakanlığı 13 bin Sözleşmeli er alacak. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 3 bin 675 Astsubay alımı yapacaklarını ilan ettiler. Bu kapsamda adaylardan bazı genel nitelikler aranmaktadır.

MSB askeri kurumlara alınacak personel başvuru şartları

Adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak, Türk Toplumunda kötü şöhretli olarak bilinmiyor olmak, Her ne sebeple olursa olsun TSK dan çıkartılmamış olmak, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirtilen sağlık yönetmeliğindeki nitelikleri taşımak, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Herhangi bir sebeple Askeri okullardan, Emniyet Teşkilatlarına bağlı okullardan veya jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden ayrılmamış veya çıkartılmamış olmak, Herhangi bir terör örgütü üyesi olmamak, Başvuru tarihi itibari ile Siyasi parti üyesi olmamak gibi nitelikler aranır.

Özel olarak ise, Milli Savunma bakanlığı için 20 ile 25 yaşları arasında olmak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise Ön Lisans ve Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak ve Lisans üstü eğitim almış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Milli Savunma bakanlığı için en az İlköğretim mezunu olmak yeterli oluyor.

KKK 2019 personel alımları-KKK 3 bin 375 astsubay alımı yapacak

Alım yapılacak pozisyonlar ise, Milli Savunma bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alacak. Jandarma genel Komutanlığı Sözleşmeli olarak Lisans veya Ön Lisans Mezunu, 2 bin 343 Erkek ve 300 Kadın Jandarma, 117 Erkek ve 22 kadın Personel, 84 Erkek ve 5 Kadın İkmal, 16 Erkek ve 6 Kadın Maliye, 6 Erkek ve 2 Kadın Bando, 40 Erkek Uçak/Helikopter Teknisyeni, 73 Erkek İstihkam, 136 Erkek Bakım, 175 Erkek Muhabere alımı yapacak. Muvazzaf olarak ise 50 Erkek Sağlık ( Muvazzaf ) olmak üzere toplamda 3 bin 375 kişilik boşluk ile Astsubay alımı yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı 2019

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise, 300 kişilik boşluk ile, Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri, İdari ( Büro ) ve İdari ( Adalet ) branşlarında Sözleşmeli Astsubay alımı yapılacak. Alım branşlarına göre bazı branşlarda KPSS şartı aranıyorken bazıların da ise KPSS en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

MSB askeri kurum personel alım son dakika ilanı

Askeri Kurumlar memur alımı yapacaklar. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan Genel Kurmay Başkanlığı 51 Personel alacak ve Savunma Sanayii Başkanlığı ise 34 Memur Alımı yapacağını ilan ettiler. Bu kapsamda adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Adaylardan Genel Olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gibi nitelikler aranır. Özel olarak ise genel Kurmay Başkanlığı için ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Savunma Sanayi Başkanlığı için ise, en az 65 puan almış olmak şartı aranacaktır.