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Aktüel MSB, Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anlarını paylaştı
Aktüel

MSB, Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anlarını paylaştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da ayağının kırılması sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu dağcı Nouraldden Alakarry'nin askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan dağcı için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada; "Niğde Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan bir vatandaşımız için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopter ivedilikle bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kahraman pilotlarımız ve personel kurtarma ekiplerimiz tarafından başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine emniyetle teslim edildi.

Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, personel kurtarma ekiplerinin sarp ve engebeli arazide yürüttüğü çalışma ile dağcının askeri helikoptere alınarak güvenli bölgeye tahliye edildiği anlar yer aldı.

Çamardı ilçesi sınırları içerisindeki Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kale Tepe mevkisinde meydana geldi. Eşiyle birlikte tırmanış yapan Suriye uyruklu Nouraldden Alakarry, sol ayağının kırılması sonucu mahsur kalmış, askeri helikopterle bulunduğu noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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