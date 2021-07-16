MSB açıkladı! Üs Bölgesi'ne ateş ettiler… 7’si öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni açıklamasına göre Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Türkiye hainlere hem içerde hem sınır dışında göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni açıklama yayınladı.
Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Taciz ateşini açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, MSB'nin Twitter hesabından duyuruldu.
3 terörist, Kandil kadrosundan
Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün Kandil kadrosundan olduğu belirtildi.
MSB'den açıklama
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Cezalandırma atışlarıyla Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerin 3’ünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi." denildi.