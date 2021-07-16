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Gündem MSB açıkladı! Üs Bölgesi'ne ateş ettiler… 7’si öldürüldü
Gündem

MSB açıkladı! Üs Bölgesi'ne ateş ettiler… 7’si öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni açıklamasına göre Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 09:52:00 - 2021-07-16 10:16:34
MSB açıkladı! Üs Bölgesi'ne ateş ettiler… 7’si öldürüldü

Türkiye hainlere hem içerde hem sınır dışında göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni açıklama yayınladı.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Taciz ateşini açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, MSB'nin Twitter hesabından duyuruldu.

3 terörist, Kandil kadrosundan

Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün Kandil kadrosundan olduğu belirtildi.

MSB'den açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Cezalandırma atışlarıyla Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerin 3’ünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi." denildi.

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