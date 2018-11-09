MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada 25 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu 25 askerin yaralandığını, 7 askere ise ulaşma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.