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Gündem MSB açıkladı: PKK'ya büyük darbe
Gündem

MSB açıkladı: PKK'ya büyük darbe

MSB taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 11:09:00 -
MSB açıkladı: PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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