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MSB açıkladı: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 23:01:00 -
MSB açıkladı: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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