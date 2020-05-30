MSB açıkladı: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."