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Gündem MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
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MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam SANCAK şehit olmuştur" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 09:52:00 -
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak'ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti. Şehit İslam Sancak'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Dün de bir asker şehit olmuştu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 27 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Muhammed SERTTAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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