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Gündem MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:58:00 - 2021-04-28 23:14:37
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şehit haberini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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