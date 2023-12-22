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Gündem MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-22 22:12:00 -
MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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