MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."