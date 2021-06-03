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Gündem MSB acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

MSB, Hatay Kırıkhan'da tank taşıyıcı aracın kaza yapması sonucu 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:16:00 - 2021-06-03 23:54:47
MSB acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Hatay’da askeri araç kazasında 2 askerih şehit olduğunu açıkladı.

2 asker şehit oldu

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Hatay Kırıkhan’da, 3 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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