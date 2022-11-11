MSB acı haberi duyurdu!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan mehmetçikten acı haber geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre SEVİNÇ yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'