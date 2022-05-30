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Gündem MSB acı haberi duyurdu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 00:48:00 -
MSB acı haberi duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 27 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

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