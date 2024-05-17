MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi üzen acı haberi duyurdu. Silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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