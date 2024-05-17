  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Yeniakit Publisher
2024-05-17 23:32:00 -
MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi üzen acı haberi duyurdu. Silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Çocuklarıyla torunları şehit olan İsmail Heniyye'den kalpleri titreten mesaj!
Çocuklarıyla torunları şehit olan İsmail Heniyye'den kalpleri titreten mesaj!

Gündem

Çocuklarıyla torunları şehit olan İsmail Heniyye'den kalpleri titreten mesaj!

Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!
Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!

Gazze'de son bilanço: 35 bin 91 şehit, 78 bin 827 yaralı!
Gazze'de son bilanço: 35 bin 91 şehit, 78 bin 827 yaralı!

Gündem

Gazze'de son bilanço: 35 bin 91 şehit, 78 bin 827 yaralı!

Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu
Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu

Gündem

Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu

Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar
Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar

Gündem

Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar

Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil
Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil

Gündem

Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil

Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz
Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Gündem

Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem
CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem

Siyaset

CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23