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Gündem MSB acı haberi açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-13 21:58:00 -
MSB acı haberi açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ulş. Söz. Er. Adem Kel'in yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde personel ve malzeme sevki sırasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan Ulş. Söz. Er. Adem Kel'in şehit olduğunu açıkladı.

Bir askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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