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Aktüel MSB, 80 milyonu aşkın maske üretti
Aktüel

MSB, 80 milyonu aşkın maske üretti

MKEK ve askeri dikimevlerinde maskenin yanı sıra 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:28:14 -
MSB, 80 milyonu aşkın maske üretti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugüne kadar üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Kovid-19'un Türkiye'yi etkilemeye başladığı günden beri maske ihtiyacını karşılamak için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve askeri dikimevlerindeki personelin yüksek tempoda ve fedakarca çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi. Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor." denildi.

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