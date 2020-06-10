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MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:55:00 -
MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 1 teröristin Nusaybin'de hudut karakoluna, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

 

 

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