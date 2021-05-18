MSB '14.30'u bekleyin' demişti! Görüntüler paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürülme görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.