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Siyaset Mr. Özdağ'la günlük yalan köşesi: Ümit Özdağ’ın ‘Maçka Parkında fuhuş’ yalanına Şişli Kaymakamlığından flaş cevap!
Siyaset

Mr. Özdağ'la günlük yalan köşesi: Ümit Özdağ’ın ‘Maçka Parkında fuhuş’ yalanına Şişli Kaymakamlığından flaş cevap!

Ağzını açtığı andan itibaren yalan konuşmaya başlayan Ümit Özdağ, bu kez Maçka Parkıyla ilgili kargaların bile güleceği bir iddia ortaya attı. Kuyruklu yalancı Özdağ’a Şişli Belediyesinden belgeli cevap gecikmedi…

Yeniakit Publisher
2022-09-10 16:48:00 -
Mr. Özdağ'la günlük yalan köşesi: Ümit Özdağ’ın ‘Maçka Parkında fuhuş’ yalanına Şişli Kaymakamlığından flaş cevap!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Maçka Parkı’nın kontrol edilemediğine, fuhuş, uyuşturucu, yaralama ve cinayet gibi olayların yaşandığına dair yeni bir iftira kampanyası başlattı.

Vatandaşların polisi aradıklarını fakat polisin müdahale etmediğini iddia eden Özdağ, ‘’Maçka Parkı güvenli değil, herhalde ilgilenirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’ın iftiralarına resmî belgelerle cevap geldi.

TOPLAMDA 3 BİN 51 SORGU!

Şişli Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 1-9 Eylül tarihinde yapılan denetimlerde toplamda 2 bin 542 şahıs sorgusu, 194 araç sorgusu ve 315 motosiklet sorgusu gerçekleştirildiği vurgulandı.

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya duruma ilişkin, ‘’Huzur ve güvenliğiniz için denetimlerimiz devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

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