Mr. Özdağ, Mr. Bean ile komedide yarışıyor: Irkçı çetenin aklı karıştı! Ümit Özdağ’ı bu kez kendi partisi yalanladı

Siyaseti soytarılık zanneden ırkçı Ümit Özdağ’ı bu kez kurduğu Zafer Partisi yalanladı. Çıktığı her platformda ülkedeki sığınmacı sayısı ile yalan bilgi paylaşan ve bir ara Türkiye’de 13 milyon sığınmacı olduğunu söyleyen Özdağ’ın yalanları, ırkçı çetesinin bile aklını karıştırdı…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yalanlarına kendi teşkilatı bile artık yetişemiyor. Kendini açık artırmada zanneden Özdağ, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de 7-8 milyon sığınmacı olduğunu söylemiş, daha sonra günden güne bu rakamı 13 milyona kadar çıkarmıştı.

İçişleri Bakanlığı ve resmî kurumların gerçek verileri paylaşmasına rağmen gündeme gelebilmek için yalanlarına devam eden Özdağ, hem kendini hem de Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığını rezil etti.

13 MİLYON DEDİ, AFİŞLERE 10 MİLYON YAZILDI

‘’Zafer Partisi gelecek, 10 milyon sığınmacı gidecek’’ ifadeleriyle yazdıkları afişleri sokaklara asan Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Türkiye’de 13 milyon sığınmacı olduğunu söyleyen kendi Genel Başkanları Ümit Özdağ’ı yalanladı.