  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat boyunca unutuldu. Uzun süre cihazın içinde mahsur kalan kadın, yaşadığı panik dolu anlar sonrası görevlilerden sadece “Geçmiş olsun” cevabını alabildi.

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi.

Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgüneş cihazın içinde kaldı. Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı. Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı.

 

 

MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.t

 

"Ya ölseydim?"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi:

Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim.

 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Hastaneye böyle kaldırıldı! Trabzon hurması toplarken dehşeti yaşadı!
Hastaneye böyle kaldırıldı! Trabzon hurması toplarken dehşeti yaşadı!

Yaşam

Hastaneye böyle kaldırıldı! Trabzon hurması toplarken dehşeti yaşadı!

Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Yerel

Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Enfeksiyon vakaları arttı, uzmanlar uyardı: Hastane dışında damardan takviye kullanmayın
Enfeksiyon vakaları arttı, uzmanlar uyardı: Hastane dışında damardan takviye kullanmayın

Sağlık

Enfeksiyon vakaları arttı, uzmanlar uyardı: Hastane dışında damardan takviye kullanmayın

Rusya korkusu büyüyor: Alman hastanelerinde savaş hazırlığı!
Rusya korkusu büyüyor: Alman hastanelerinde savaş hazırlığı!

Dünya

Rusya korkusu büyüyor: Alman hastanelerinde savaş hazırlığı!

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!
Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

Gündem

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı
Gündem

Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23