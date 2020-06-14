MPS Tip 6 Hastası Senanur’u Kaymakam mutlu etti

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe merkezinde yaşayan ve 7 yıldır MPS Tip 6 hastası olan 13 yaşındaki Senanur Körükçü’nün yıllardır gülmeyen yüzünü güldürdü. Mutlu, Senanur’a çocuk odası takımı, tablet ve yeni kıyafetler hediye etti.

Gaziantep’in Araban ilçesindeki yetim ve öksüz çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bilgisayar, çocuk odası takımı, bisiklet, cep telefonu ve televizyon hediye ederek yüzlerini güldüren Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, bu kez de Körükçü ailesinin 7 yıl önce yakalandığı MPS Tip 6 hasatalığı yüzünden görme özelliğini yitiren 13 yaşındaki Senanur Körükçü’nün yüzünü güldürdü. Kaymakam Mutlu, hastalığı ve görme engeli nedeniyle akranları gibi okula gidemeyen, sokağa parka çıkamayan ve gönlünce oynayamayan Senanur’a devletin şevkat elini uzattı. Mutlu, kiralık evlerinin odasında MPS Tip 6 olarak bilinen, sülfataz ençiminin çok az bulunması yada hiç bulunmaması nedeniyle görülen hastalığı ile mücadele veren Senanur’a, çocuk odası takımı, tablet ve yeni kıyafetler hediye etti.

Kaymakam Mutlu eşi Nesrin Mutlu ve Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile birlikte Körükçü ailesini evlerinde ziyaret ederek, aldığı hediyeleri teslim etti. Mutlu ve beraberindekilerin bir süre sohbet ettiği Körükçü ailesi ve yaşama tutunmaya çalışan kızları Senanur, hediyeleri görüncü büyük sevinç yaşadı.

Senanır yıllardır hayalini kurduğu tüm isteklerinin tek seferde yerine getiren Kaymakam Mutlu ve beraberindekilere tekrar tekrar teşekkür etti. Senanur Körükçü, "Dünyalar benim oldu. Yıllardır odamın olması tabletimin olmasını ve çeşit çeşit, renk renk kıyafetlerimin olması hayalini kuruyordum. Tüm hayallerim bir anda gerçekleştti. Allah, sizden de devletimizden de razı olsun" diye konuştu.

Körükçü ailesinin sevinci nedeniyle duygusal anlar yaşayan Kaymakam Mutlu, Senanur’a korona sürecinin bittikten sonra araç ile gezdirme ve parka oyuna götürme sözü de verdi.