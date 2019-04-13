Mozart bilmecesi çözüldü

Kerim Abdullah Hopa

Akit’in “Yıkım ekibi işbaşı yaptı” başlıklı manşet haberinin bir kısmına konu olan belediye hoparlöründen yapılan Mozart yayının Artvin’de değil, Artvin’in Hopa ilçesinde yapıldığı öğrenildi. Halka zorla klasik müzik dinleten başkanın da yine CHP’li olduğu ortaya çıktı.

Mozart dinletisinin il sınırları içerisinde yaşanmadığını ifade eden CHP’li Artvin Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, Mozart dinletmeyi belediyelerinin yapmadığını açıklarken, partisine toz kondurmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, “çağdaşlık” adı altında halka dayatılan Mozart yayının CHP’li Hopa Belediyesi tarafından yapıldığına değinilmemesi dikkat çekti.

Hopa çalmış

Konuyla ilgili ulaştığımız Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediyesi’ndeki skandal müzik dinletisi ile ilgili olarak “İkimiz de Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Mozart ile ilgili bir müzik kültürüm yok. Bilmediğim konuda konuşmak istemem. Mozart, başkanın kendi tasarrufu. ‘Artvin’de halkın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağım’ diye söz verdim. O şekilde devam ediyorum” dedi. Ensar Vakfı’na tahsis edilen misafirhanenin Artvin Belediyesi tarafından el konulduğu iddialarına da değinen Elçin, “Bu durumun da benle ilgisi yok. Daha önceden o isim değişmişti. İsmet Acar bey, orayı bağışlamıştı. Kocatepe Başkan geldiğinde orayı Ensar Vakfı’na veriyor. Kiraladı mı, tahsis mi etti bilmiyorum. İsmet Acar Bey de, benim ismimi silip neden Ensar Vakfı’nı yazdınız diyor. O dönemki başkandan rica ediyor. Başkan da kaldırıyor. Ben ne isim kaldırttım ne de başka bir şey oldu” şeklinde konuştu.