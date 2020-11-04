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Aktüel Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü
Aktüel

Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:22:56 -
Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'in Cabo Delgado vilayetinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik'in Tanzanya sınırında bulunan sahil kasabası Palma'dan 74 yolcuyla kalkan tekne, Ibo Adası'na yakın bir bölgede alabora olarak battı.

Batan teknede en az 40 kişi boğularak hayatını kaybetti, 32 yolcu kurtarıldı.

Teknenin kapasitesinden fazla yolcu aldığı ve teknedekilerin ülkenin kuzeyinde devam eden saldırılardan kaçtığı öğrenildi.

- Silahlı örgütlere karşı ordunun operasyonları sürüyor

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Cabo Delgado vilayetinde, 3 yıl önce ortaya çıkan silahlı örgütlere karşı ordunun geniş çaplı operasyonları sürüyor.

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetine düzenlenen terör saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişi evini terk etti, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişi Pemba kentine kaçtı.

Sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, "Ensar al-Sunna" veya "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

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