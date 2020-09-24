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Aktüel Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı
Aktüel

Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:50:30 -
Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın doğal gaz zengini ülkesi Mozambik, kuzeyde son 3 yıldır tırmanışa geçen terör saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) destek istedi.

Portekiz Haber Ajansının (LUSA) haberine göre, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Mozambik'in AB'den açık bir mektupla terörle mücadele konusunda yardım istediğini ve Birliğin bu talebe olumlu cevap vermesini beklediklerini söyledi.

Mozambik'in askeri eğitim ve lojistik destek talebinin karşılanması için aktif çaba göstereceklerini kaydeden Silva, konunun Avrupa Parlamentosunda tartışıldığına, AB ve Mozambik arasında güçlü bir iş birliği olduğuna işaret etti.

Kuzeydeki doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Cabo Delgado vilayetinde silahlı örgütleri kontrol etmekte zorlanan Mozambik hükümeti, Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

- 3 yıldır saldırılar sürüyor

Cabo Delgado vilayetinde sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, yaklaşık iki ay önce ülkenin kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia'yı ele geçirmişti.

Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendirilen örgütün bölgede bağımsız devlet kurmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Cabo Delgado'da yaşanan saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 300 bin kişi yerinden oldu.

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