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Aktüel Mozambik, terör saldırılarından dış güçleri sorumlu tuttu
Aktüel

Mozambik, terör saldırılarından dış güçleri sorumlu tuttu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:32:26 -
Mozambik, terör saldırılarından dış güçleri sorumlu tuttu

İSTANBUL (AA) - Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkesinin kuzeyindeki Cabo Delgado'da süren terör saldırılarından ötürü ülkenin dış güçlerin saldırısı altında olduğunu söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 1992'de iç savaşı sona erdiren barış anlaşmasının yıl dönümü için yapılan törende konuşan Nyusi, Mozambik'in, halkı ve ülke kurumlarını savunmasız bırakmayı amaçlayan dış güçler tarafından saldırı altında olduğunu ifade etti.

Neyi amaçladıkları belli olmayan teröristlerin halkı katlettiğini, kamu ve özel kuruluşları yağmaladığını belirten Nyusi, tüm kaynakları kullanarak ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanacağı sözünü verdi.

Nyusi, Cabo Delgado halkının iş birliği içinde olduğunu ve güvenlik güçleriyle birlikte hareket ettiğini hatırlattı.

- 3 yıldır saldırılar sürüyor

Mozambik, son aylarda tırmanışa geçen terör saldırılarının ardından son olarak Avrupa Birliği'nden destek istemişti.

Kuzeydeki doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Cabo Delgado vilayetinde silahlı örgütleri kontrol etmekte zorlanan hükümet, Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Cabo Delgado'da yaşanan saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 300 bin kişi yerinden oldu.

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