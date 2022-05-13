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Kadın - Aile Mozaik pasta tarifi: Bundan daha az malzemeli mozaik pasta yok
Kadın - Aile

Mozaik pasta tarifi: Bundan daha az malzemeli mozaik pasta yok

Pratik ve lezzetli bir pasta tarifi arıyorsanız mozaik pasta tam da size göre! Dünya'nın en kolay mozaik pastasını yapmaya ne dersiniz? Bugün yapacağımız mozaik pasta tarifi hem çok lezzetli, hem çok kolay hem de bu tariften daha az malzemeli bir mozaik pasta tarifi yok..

Yeniakit Publisher
2022-05-13 18:41:00 - 2022-05-13 18:45:32
Mozaik pasta tarifi: Bundan daha az malzemeli mozaik pasta yok

Mozaik pasta tarifi

Malzemeler

  • 100 gram tereyağı 
  • 250 gr süt 
  • 20 gr kakao 
  • 40 gr toz şeker 
  • 350 gr petibör bisküvi 
  • 100 gr bitter çikolata 

Mozaik Pasta Nasıl Yapılır?

Tereyağını çikolatayla birlikte eritin. Pudra şekerini karıştırma kabına alın. Pudra şekerinin üzerine erittiğiniz tereyağını, çikolatayı ve sütü dökün. Kakaoyu da ilave edin. Malzemeleri karıştırın. Üzerine bisküvileri kırın. Bisküvileri de koyduktan sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Servis edeceğiniz kalıbın içini streç film ile kaplayın. Tüm harcı ekleyip, buzdolabının dondurucu bölümünde 4 saat bekletin. Dilimleyerek soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun. 

İbiza tatlısı tarifi (↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ

 

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