Mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik kek tarifi:
Nefis kolay mozaik kek nasıl yapılır? Pratik ve leziz bir pasta tarifi arayanlar 'Mozaik pasta nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Mozaik pasta gerekli malzemeler:
Pratik bir pasta hazırlamak isteyenler ‘Mozaik pasta nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü leziz mozaik pasta tarifi:
Mozaik kek tarifi:
Malzemeler:
- 300 gram petibör bisküvi
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı süt
- 5 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı ceviz veya fındık
Mozaik pasta nasıl yapılır?
Öncelikle petibör bisküviyi parçalayın. Bisküviyi ufalamamaya çalışın.
Bir tavaya tereyağını alıp eritin.
Erittiğiniz yağı, sütü, şekeri ve kakaoyu bir kabın içerisine alın ve karıştırın.
Bu karışı ufaladığınız bisküvilerin üzerine boşaltın.
Ardından karışıma fındık ya da cevizi ekleyin.
Bisküvileri ezmemeye özen göstererek karışımı güzelce karıştırın.
Rulo pasta kalıbının içerisine streç filmi sarıp içerisine harcı boşaltın. Streç filmi güzelce sarıp pastanın hava almamasını sağlayın.
Pastanızı 2-3 saat derin dondurucu da dinlendirin.
Ardından pastayı buzdolabına indirebilirsiniz.
Soğuyan pastayı dondurma ya da çikolata sos ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.