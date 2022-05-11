  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik kek tarifi:
Kadın - Aile

Mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik kek tarifi:

Nefis kolay mozaik kek nasıl yapılır? Pratik ve leziz bir pasta tarifi arayanlar 'Mozaik pasta nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Mozaik pasta gerekli malzemeler:

Yeniakit Publisher
2022-05-11 00:10:00 -
Mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik kek tarifi:

Pratik bir pasta hazırlamak isteyenler ‘Mozaik pasta nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü leziz mozaik pasta tarifi:

Mozaik kek tarifi:

Malzemeler:

  • 300 gram petibör bisküvi
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı süt
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı ceviz veya fındık

Mozaik pasta nasıl yapılır?

Öncelikle petibör bisküviyi parçalayın. Bisküviyi ufalamamaya çalışın.

Bir tavaya tereyağını alıp eritin.

Erittiğiniz yağı, sütü, şekeri ve kakaoyu bir kabın içerisine alın ve karıştırın.

Bu karışı ufaladığınız bisküvilerin üzerine boşaltın.

Ardından karışıma fındık ya da cevizi ekleyin.

Bisküvileri ezmemeye özen göstererek karışımı güzelce karıştırın.

Rulo pasta kalıbının içerisine streç filmi sarıp içerisine harcı boşaltın. Streç filmi güzelce sarıp pastanın hava almamasını sağlayın.

Pastanızı 2-3 saat derin dondurucu da dinlendirin.

Ardından pastayı buzdolabına indirebilirsiniz.

Soğuyan pastayı dondurma ya da çikolata sos ile süsleyip servis  edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Köstebek pasta nasıl yapılır? Tam ölçülü köstebek pasta tarifi:
Köstebek pasta nasıl yapılır? Tam ölçülü köstebek pasta tarifi:

Kadın - Aile

Köstebek pasta nasıl yapılır? Tam ölçülü köstebek pasta tarifi:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay