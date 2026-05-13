Ölüme dalmıştı! Genç hakem son yolculuğuna uğurlandı

Dün Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede denizde zıpkınla dalış yapan 30 yaşındaki Mustafa Onur Özgenç, vurgun yedi. Özgenç'in bir süre sonra denizden çıkamadığını fark eden arkadaşları Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genci denizden çıkardı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Özgenç kurtarılamadı.

Klasman yardımcı hakem olduğu öğrenilen Özgenç'in sağlık sektöründe çalıştığı öğrenilirken cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Öğle namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında genç hakemin naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Özgenç'in bayram sonrasında düğün yapmayı planlandığı ancak üzücü hadisenin meydana geldiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ise başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Bölgesel yardımcı hakem Mustafa Onur Özgenç'in Bartın'da geçirdiği deniz kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Onur Özgenç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" denildi.