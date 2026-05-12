Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi
Belçika Kraliçesi Mathilde’nin 400 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye’ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk tersanelerini incelerken hayranlığını gizleyemedi.
İstanbul’daki SEDEF tersanelerine ziyaret gerçekleştiren Theo Franken, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında; “Binlerce işçi yerde kaynak yapıyor, deliyor, cıvatalıyor. Gerçek sanayi. FITflanders desteğiyle büyük bir Belçikalı girişimci heyetine önderlik ediyor” şeklinde hayranlığını ifade etti.
UYANIŞ ÇAĞRISI!
“Uyanış çağrısı” vurgusunda buluna Belçika Savunma Bakanı Franken, “Yalnızca hizmetlere oynayan ülkeler kuma bina yapıyor. Sanayi, güçlü bir ekonominin belkemiğidir” mesajını verdi.