Mozaik pasta nasıl yapılır?
Akşam çaylarında ya da aniden misafir geldiğinde hızlıca lezzetli bir pasta yapmak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.27 Haziran 2018 Çarşamba 21:34
MALZEMELER:
125 gram margarin
1 paket krema
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1,5 paket petibör bisküvi
ÜZERİ İÇİN:
1 çay bardağı
rendelenmiş hindistan ceviz
YAPILIŞI:
Pudra şekeri, krema ve kakaoyu bir kabın içinde çırpın. İçine yağı da ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Bisküvileri kırarak bu karışımın içine atın ve bisküviler tamamen harca bulanana kadar karıştırın.
Oluşan pasta karışımını alüminyum folyonun içine koyarak üçgen şekli verin ve buzdolabına kaldırın. 3 saat kadar buzdolabında beklettiğiniz pastayı dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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