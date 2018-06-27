Mozaik pasta nasıl yapılır?

MALZEMELER:

125 gram margarin

1 paket krema

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 paket petibör bisküvi

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı

rendelenmiş hindistan ceviz

YAPILIŞI:

Pudra şekeri, krema ve kakaoyu bir kabın içinde çırpın. İçine yağı da ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Bisküvileri kırarak bu karışımın içine atın ve bisküviler tamamen harca bulanana kadar karıştırın.

Oluşan pasta karışımını alüminyum folyonun içine koyarak üçgen şekli verin ve buzdolabına kaldırın. 3 saat kadar buzdolabında beklettiğiniz pastayı dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.