Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'te 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, "Hele bakın kim gelmiş" türküsü eşliğinde Senegalli forvetin daha önce Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği gollere yer verildi. Videoda "Hoş geldin Moussa Sow" ifadesi de yer aldı. Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti.

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