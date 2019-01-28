0553 313 94 23

Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'te

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:29
Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'te

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, "Hele bakın kim gelmiş" türküsü eşliğinde Senegalli forvetin daha önce Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği gollere yer verildi. Videoda "Hoş geldin Moussa Sow" ifadesi de yer aldı.

Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:29
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Moussa Sow
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı
    1. Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı
    2. Müjde verildi! Türkiye bir kıtaya daha..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve net..
    4. HDP İstanbul belediye başkan adayları..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar..
    6. Bankadan çıkan kadının boğazına bıçak..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sadece..
    9. 40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk,..
    10. Erdoğan: "Türkiye olarak çok yakında..
    11. Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    12. Citroen 2019 sezonuna birincilikle..
    13. Kick boksun "yalnız şampiyonu"
    14. "Aileler esporu, eğitim programı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası,..
    17. CW Enerji Lübnan'a güneş paneli satacak
    18. İddialar korkunç! Bir gözünü kaybetti
    19. Türkiye'nin "su altındaki serüveni"
    20. GÖRÜŞ - ABD Latin Amerika'yı kaosa..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019