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Spor Moussa Dembele'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Spor

Moussa Dembele'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Moussa Dembele kararını verdi. Yıldız oyuncunun kariyerine Sarı Lacivertli kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Dembele'nin Gustavo, İrfan Can ve Mesut Özil'den etkilendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 18:56:00 -
Moussa Dembele'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe ’nin Moussa Dembele için yaptığı hamleler sonuç vermeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Lyon’u ikna etmeye çalışırken, yıldız futbolcu da Fenerbahçe ile ilgili araştırma yapmaya girişti. 25 yaşındaki yıldızın menacerlik şirketi Mansa, Türkiye’yi ve Sarı Lacivertliler’i yakından tanıyan menacerlerden bilgi almaya başladı. Bu araştırmalardan çok olumlu geri dönüşler alındığı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan oyuncuların da Dembele’nin dikkatini çektiği kaydedildi. Fransız oyuncunun özellikle Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil gibi yıldızlardan etkilendiği belirtildi.

Moussa Dembele’nin Fenerbahçe’de futbol hayatını devam ettirme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Golcü oyuncunun transferi için artık mali konular belirleyici olacak. Yönetim, Lyon’u Pelkas + 7 milyon Euro teklifiyle ikna etmeye çalışıyor. Fransız ekibinden senede 2.5 milyon Euro kazanan Dembele’ye ise 3.5 milyon Euro’luk bir maaş önerilmesi bekleniyor. Bu büyük transfer hamlesi için yapılan girişimlerin kısa sürede hızlanacağı kaydedildi.

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