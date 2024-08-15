Mourinho’yu getirirken, bir afra, bir tafra.. Nerede saklanıyorsun Atatürkçü Ali Koç?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sezon başında çok büyük paralar harcayan ve takımın başına yine fahiş rakamlara Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile ilgili sosyal medyada inceden tepki sesleri yükselmeye başladı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu da "Nerede saklanıyorsun, Atatürkçü Koç?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte yazıdan öne çıkanlar...

Ne iddialarla getirdi, Mourinho’yu..

Helikopterle önce Divan oteline..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra Atatürk ismi vermek için, ayda bir krize girdikleri stadı havadan izlettirip, gezdirdi..

Mourinho mu gelmiş.

Tamamdır artık, Türkiye’de şampiyonluk, Avrupa’da da yarı final garanti..

Bu arada Mourinho kaça geldi tartışmaları.

Aziz Yıldırım, 15 milyon avro teklif ettiğini açıkladı..

Ali Koç daha aşağısına getirdiğini söyledi..

İyi de, bu Mourinho aptal mı, kendisine daha yüksek fiyat veren Aziz Yıldırım var iken.

Ve bir hafta içinde başkanlık seçimi yapılacak ve Aziz Yıldırım’ın başkan seçilme ihtimali sözkonusu iken..

Kendisine daha düşük fiyat teklif eden Ali Koç ile.. Alelacele niye sözleşme yapsın ki.

“Aptal mı ki” dedik..

Belki de, öyledir..

Bilmiyoruz..

Bildiğimiz; önceki akşam, Fenerbahçe’yi daha önceki Türk teknik direktörlerin bile yaşatamadığı bir ezikliği yaşattı ve daha Ağustos ayında Avrupa’daki bir şampiyonadan elendi..

Sordular Fenerbahçe’yi şampiyonluğa götürecek teknik adama: “Sonuç hakkında Ne dersiniz?”

Cevap verdi:

“Maçı izlediniz ve hâlâ açıklama mı istiyorsunuz? Futboldan çok fazla anlamayan gazeteciler çok fazla istatistiğe odaklanır. Bu sözüm burada bulunan gazeteciler için değil!”

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