Mourinho'nun egosu Koç'un elinde patladı

Derbi öncesi yaptığı açıklamalarla ego şovu yapan Mourinho rezil oldu.

Derbi öncesi yaptığı açıklamalarla ego şovu yapan Mourinho rezil oldu. Haftalardır maça odaklanmak yerine Okan Buruk'a laf atmak, Galatasaray maçını sıradan bir maç olarak tanımlamak gibi çıkışlar yapan Mourinho ezeli rakibi karşısında hüsrana uğradı. Futbolu bir kenara bırakıp rakibi üzerinden gündemde kalmaya bakan, kusuru kendisi hariç her yerde gören Ali Koç gibi kendisinin de ne zaman 5. yıldız muhabbeti yapacağı merak konusu oldu.