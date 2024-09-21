Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı!

İnsanlar korkunç derecede heva ile konuşuyorlar. Sana gıcık oluyorlar, ilmi bir konu açılıyor, ilmi bir kanatindeki konuya da sana gıcık oldukları için saldırarak konuşuyorlar.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak ilk Galatasaray derbisine çıkacak olan teknik direktör Jose Mouriho, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Kariyerinde birçok büyük maç oynayan Mourinho’nun, derbideki performansı merakla bekleniyor. Portekizli teknik adam, Kanarya ile birlikte ligde ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı.

Eğer bu akşam kazanan o olursa, Tomislav Ivic’ten (Ocak-Mart 1995; 16 puan) bu yana Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk 6 lig maçında 16 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak. Sağ bekte Mert Müldür’ü, Çağlar’ın yanında stoperde Osimhen’i de tutması için görevlendireceği Djiku’yu tercih etmesi beklenen Mou, orta alanın göbeğini İsmail ve Fred’den kuracak.

Tadic’i saha içi lideri olarak belirleyen deneyimli hoca, Szymanski ve Maximin’i de forvet arkasında kullanacak. İleride tek santrfor Edin Dzeko olacak. Oyuncularının panik havasından uzak durmasını, Kadıköy’de tribünlerin de desteğiyle ilk andan itibaren Galatasaray üzerinde baskı kurmayı hedefleyen Mourinho, “Rakibin artıları ve eksilerini masaya yatırdık. Taraftarın enerjisini de iyi kullanarak, istediğimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler’de bu sezona çok iyi bir giriş yapan Edin Dzeko, Süper Lig’de forma giydiği ilk 4 maçta da fileleri havalandırmıştı. 1 de asisti olan Dzeko’nun bu serisi, Kasımpaşa mücadelesinde son bulmuştu. Derbiye özel olarak hazırlanan ve Paşa deplasmanında Jose Mourinho’nun ilk 11’de oynatmadığı Boşnak forvet, bu akşamki kapışmada formasına kavuşacak. Bu sezon 11 resmi maçta 9 golü bulunan 38 yaşındaki forvet, geçen sezon büyük maçlarda sadece Beşiktaş’a gol atabilmişti. İki Galatasaray derbisini de boş geçen Dzeko, bu kez hem Aslan’ın filelerini sallamak hem de Kadıköy’de arkadaşlarıyla zafer istiyor.

Sezon başından bu yana ilk 11’de forma giyme şansı bulamayan Cengiz Ünder’in ayrılması gündemdeydi. Düşük bonservis bedelleri sonrası takımda kalan Cengiz, son dönemdeki idman performansıyla Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başardı. Antrenmanlardaki golleri ve asistleriyle ön plana çıkan yıldız futbolcunun, derbide süre alma ihtimali yüksek gözüküyor.