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Spor Mourinho'nun Cengiz planı belli oldu
Spor

Mourinho'nun Cengiz planı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 11:08:00 -
Mourinho'nun Cengiz planı belli oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, milli yıldız Cengiz Ünder'den büyük bir patlama bekliyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Fred, Dzeko, Tadic, Szymanski, Djiku, Becao, Livakovic gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. En çok ses getiren imzalardan biri ise Marsilya’dan tam 15 milyon Euro’ya transfer edilerek o dönem kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan Cengiz Ünder’e aitti. Milli yıldız, ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu ve beklentilerin altında kaldı.

Bu sene başındaki kampa iyi başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho’nun gözüne girdi. Ancak hazırlık maçlarında devamını getiremedi. Cengiz, bu sezon sadece Rizespor maçında süre buldu. 12 dakika sahada kaldı.

Dünyaca ünlü teknik adamın öğrencisinden umudu kestiği düşünülüyordu. Ancak Mourinho, sol bekte Oosterwolde dışında tek alternatif olan Levent Mercan ile bonservisine 6 milyon Euro ödenen Oğuz Aydın’ı dışarıda bıraktı, Cengiz’i UEFA’ya verilen listeye ekledi.

Jose Mourinho, yıldız futbolcunun yeteneklerine ve yapabileceklerine hâlâ çok inanıyor. Mourinho, Cengiz’i kazanmak için Milli arayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Tecrübeli teknik adamın bu süreçte öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu da hocanın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için hırslı bir şekilde çalışıyor.

Kaynak: Fanatik

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