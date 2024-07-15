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Spor “Mourinho’nun arkası dönük, görmez” diyen taraftara İrfan Can’ın cevabı
Spor

“Mourinho’nun arkası dönük, görmez” diyen taraftara İrfan Can’ın cevabı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 15:45:00 -

Fenerbahçe’nin kampına giden bir taraftarın kaleci İrfan Can Eğribayat ile arasındaki diyalog güldürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı sırada bir taraftar ile İrfan Can Eğribayat arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.

Bir taraftarın, "Mourinho'nun arkası dönük bir imza at be görmüyor" demesine yanıtsız kalmayan İrfan Can Eğribayat, "Oğlum dronelar falan var havada" diyerek karşılık verdi.

İkili arasındaki bu samimi anlar kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi.

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