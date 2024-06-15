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Spor Mourinho ve Ferguson’un fotoğrafında sürpriz isim
Spor

Mourinho ve Ferguson’un fotoğrafında sürpriz isim

Yeniakit Publisher
2024-06-15 09:38:00 -
Mourinho ve Ferguson’un fotoğrafında sürpriz isim

Dün Euro 2024 başladı, gecenin fotoğrafı ise dünyaca ünlü teknik adamlar Jose Mourinho ve Alex Ferguson’dan geldi. Fotoğrafta, Türkiye’deki tüm takımların istifasını istediği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de olduğu görüldü.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya karşılaşması ile başladı.

A grubundaki iki takımın mücadelesini ev sahibi ekip, 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

EURO 2024, 27 kupalı Jose Mourinho ile kariyerinde 37 kupa kaldıran Alex Ferguson'ı bir araya getirdi.
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Fotoğrafın arkasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de olduğu görüldü.

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