Mourinho Fenerbahçe'de istemedi, Acun Ilıcalı kaptı!

Jose Mourinho önderliğinde kadrosunda büyük bir değişime giden Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı isimlerden birisi de Joao Pedro olmuştu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joao Pedro'ya teklif götürdü. Fenerbahçe kariyerinin ardından bonservisini eline alan Joao Pedro, Acun Ilıcalı'nın teklifine olumlu yanıt verdi. Joao Pedro önümüzdeki günlerde Hull City'e resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle beklentilerin altında kaldıktan sonra Jose Mourinho'nun da kadroda görmek istemediği Joao Pedro, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imzaya gidiyor.

Hem Fenerbahçe Asbaşkanı hem de Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli ekibin takımda düşünmediği Joao Pedro ile görüşme gerçekleştirdi. Bonservisini eline alan ve henüz bir takımla anlaşmaya varamayan Joao Pedro, Acun Ilıcalı'nın teklifine olumlu yanıt vererek Hull City'de forma giymeye ikna oldu.

Daha önce de Fenerbahçe'den birçok transfer yaparak dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki günlerde Joao Pedro'yu resmi olarak Hull City kadrosuna katması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yalnızca 28 maçta görev alabilen Joao Pedro 5 kez gol sevinci yaşamıştı.